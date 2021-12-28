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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

28.12.2021 19:44
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette Soylu, belediyenin "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Yönetim Derneği ile Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Fikirler" kampına katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Bursa milletvekilleri de hazır bulundu.

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

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Süleyman Soylu, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika


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