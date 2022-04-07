Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü - Son Dakika
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü

07.04.2022 21:04
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üst düzey bir heyetle birlikte Gürcistan İçişleri Bakanlığında Gürcistanlı mevkidaşı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üst düzey bir heyetle birlikte Gürcistan İçişleri Bakanlığında Gürcistanlı mevkidaşı Vakhtang Gomelauri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret düzenlediği Gürcistan'da İçişleri Bakanlığında mevkidaşı Vakhtang Gomelauri tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamanın ardından Soylu ve Gomelauri baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

"Türk halkının her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz"

Baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşmede konuşan Bakan Gomelauri, "Bildiğiniz gibi toprak bütünlüğü sorunlarımız var. Gürcistan topraklarının yüzde 20'si Rusya tarafından işgal altında. Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek bizim için çok önemlidir. Yakın işbirliğimizi vurgulamak isterim. Sınırların korunması, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri daha da derinleştirmeye hazırız. Türk halkının her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz ve bunun için size bir kez daha büyük teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Basına kapalı olan görüşmede Bakan Soylu ise, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerinin altını çizerek, "Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü biz her platformda savunduk, savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz. Tabii bu Ukrayna için de geçerli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye dış politikası, gerek bu bölgedeki tarihi duruşu vesilesiyle, bu krizin, bu savaşın sona ermesi amacıyla müzakere ve arabuluculuk girişimlerine öncü olmaktadır. Bu meseleye yönelikte Gürcistan hükümetinin ülkemizin bakış açısına benzer bir yaklaşım benimsemesi tarafımızdan takdirle müşahede edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Soylu, Gürcistanlı mevkidaşı Gomelauri'yi Türkiye'ye de davet etti. Gürcistan'daki temaslarını gündüz saatlerinde tamamlayan Bakan Soylu ardından yurda döndü. - TİFLİS

Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü

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Süleyman Soylu, Gürcistan, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da mevkidaşı Gomelauri ile görüştü - Son Dakika
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