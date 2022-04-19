Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var - Son Dakika
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Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var

19.04.2022 16:01

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ülkelerine bayram için giden sığınmacıların geri gelmelerine gerek yoktur." sözlerine yanıt verdi. Soylu, "Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var." ifadelerini kullandı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sığınmacılarla ilgili tartışmalara katılarak dikkat çekici ifadeler kullandı. Bahçeli, "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur." dedi.

"ELBETTE ÜLKELERİNE DÖNECEKLER"

Bugün konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Suriyelilerin elbette ülkelerine döneceğini belirtip, "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Suriyelilerin bayramda ülkelerine gidip tekrar Türkiye'ye giriş yapması hakkında ise Soylu, "Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var." diyerek yanıt verdi.

"MESELE PROVOKE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Soylu ayrıca "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.'

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Son Dakika Politika Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var - Son Dakika
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