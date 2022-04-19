Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Suriyelilerin bayram için ülkelerine gidişine müsaade etmeme kısıtımız var - Son Dakika

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sığınmacılarla ilgili tartışmalara katılarak dikkat çekici ifadeler kullandı. Bahçeli, "Düzensiz göç, adı konmamış bir istiladır. Yakalananlar derhal gönderilmelidir. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerinden ayrılış nedenleri ortadan kalktıktan sonra geri gönderilmelidir. Misafirliğin süresi sınırlıdır. Bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyelilerin geri dönmelerine gerek yoktur." dedi.

"ELBETTE ÜLKELERİNE DÖNECEKLER"

Bugün konu hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Suriyelilerin elbette ülkelerine döneceğini belirtip, "Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Suriyelilerin bayramda ülkelerine gidip tekrar Türkiye'ye giriş yapması hakkında ise Soylu, "Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var." diyerek yanıt verdi.

"MESELE PROVOKE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Soylu ayrıca "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir. Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda tahrik için olduğu apaçık ortada. Türkiye düşmanları ile hareket ediyor. Türkiye kaçak göçmenle mücadele ediyor. Türkiye'de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.