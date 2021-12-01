Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız - Son Dakika

Önceki günlerde Ankara'da Alparslan Türkeş'in anma etkinliğine yapılan saldırıyla ilgili partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı uyararak, "Ciddi olaylar yaşandı geçen günlerde. MHP olarak bunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğim ön bilgilerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir." dedi.

YAVAŞ: PRENSİP GEREĞİ YANIT VERMEYECEĞİM

Bahçeli'nin suçlamalarına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2.5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 Milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"ONUN ARKASINDA BİZ VARIZ"

Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde de bu konu vardı. Yavaş'a destek olan Akşener, "Yok öyle yağma Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız; Ankaralılar var. Milletin nefesi esas sizin ensenizde. O sandık elbet milletimizin önüne gelecek. O gün geldiğinde nefesi de iradeyi de göreceksiniz." dedi.

KILIÇDAROĞLU DA KONUYA DAHİL OLDU

Bu sabah bir yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya dahil olup, "Mansur Yavaş siyasi tartışmalardan uzak duran biri. Belediye başkanlığı yapıyor, herkesi kucaklayan birisi. Neden böyle bir suçlama yapıldı? Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.