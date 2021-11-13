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Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika

Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

13.11.2021 13:20
Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Partiden (DP) oluşan yeni koalisyon hükümeti için güven oylaması yapıldı. UBP-DP koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada güvenoyu aldı. Oylamada, 27 "kabul", 19 "ret" oyu kullanılırken, 3 kişi ise oylamaya katılmadı. - LEFKOŞA

Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Cumhuriyet, Koalisyon, Kıbrıs, Ubp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Son Dakika
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