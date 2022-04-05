Son dakika! Kuveyt'te Başbakan Hamed, istifasını sundu - Son Dakika
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Son dakika! Kuveyt'te Başbakan Hamed, istifasını sundu

05.04.2022 14:48
Son dakika! Kuveyt'te Başbakan Hamed, istifasını sundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Al-Halid Al-Hamed, istifasını Veliaht Prens Şeyh Meşal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah'a sundu.

Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Al-Halid Al-Hamed, istifasını Veliaht Prens Şeyh Meşal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah'a sundu.

Kuveyt devlet haber ajansından aktarılan bilgilere göre, Veliaht Prens Şeyh Meşal Al-Ahmed Al-Cabir Al-Sabah, Bayan Sarayı'nda Başbakan Şeyh Sabah Al-Halid Al-Hamed'i kabul etti. Görüşmede Başbakan Hamed, yarın yapılması planlanan parlamentoda başbakana karşı gensoru oylaması öncesi istifa mektubunu Veliaht Prens Sabah'a sundu.

Mevcut hükümet Aralık 2021'de görevlendirilmişti. Şubat ayında, iktidar ailesinin üyeleri olan savunma ve içişleri bakanları da gelen baskılar üzerine istifa etmişti. - KUVEYT

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Şeyh Sabah, Başbakan, İstifa, Kuveyt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Kuveyt'te Başbakan Hamed, istifasını sundu - Son Dakika


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