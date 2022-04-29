Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,... - Son Dakika
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Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,...

29.04.2022 17:40
Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,...

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." - ANKARA

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Almanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması,... - Son Dakika
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