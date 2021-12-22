Son dakika politika: Aliyev, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan başkanlığındaki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Aşkabat'ta gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatarak Reisi ile Azerbaycan ve İran arasındaki iş birliğine ilişkin birçok konuyu görüştüklerini ve Azerbaycan-İran arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaptıklarını belirtti.

Abdullahiyan ise İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin selamlarını Aliyev'e iletti. Reisi'nin selamlarından dolayı teşekkür eden Aliyev, Abdullahiyan'dan selamlarını İran Cumhurbaşkanına iletmesini istedi. Aliyev ve Reisi arasında Aşkabat'ta gerçekleştirilen görüşmeye değinen Abdullahiyan, görüşmeyi iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Aliyev ve Abdullahiyan arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, enerji, ulaşım, insani ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek için ortak çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı. - BAKÜ