Son dakika politika: Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış güçlerinin yeni komutanı Anaşkin ile görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ'daki görev süresi biten Rus barış güçleri komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov'un yerine atanan Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus barış güçlerinin yeni komutanı Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki son durumun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye, görev süresi sona eren barış gücü eski komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov'un da katıldığı kaydedildi. - BAKÜ