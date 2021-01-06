Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek - Son Dakika

Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya\'ya gidecek
Son Güncelleme: 06.01.2021 18:22

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın daveti üzerine 8 Ocak'ta İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın daveti üzerine 8 Ocak'ta İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın davetine icabetle 8 Ocak 2021 tarihinde İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Ali Koç'un Erdoğan'ı elleri cebinde yolcu etmesi tartışma yarattı
18:58 Alanya'da otomobil ile safari aracı çarpıştı: 2 turist hayatını kaybetti
18:25 Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk gol geldi
18:14 Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor
17:47 Kartal'da restorana giden polis memuru, boş olduğuna ikna etmeye çalıştığı silahla garsonu vurdu
17:41 Adana'da çifte tabancayla infazın yaşandığı caddede 16 yaşında bir genç vuruldu: İntikam almaya devam edeceğiz
17:07 Samsun'u sel vurdu, yaşanan tahribat havadan görüntülendi
17:01 Serdar Ortaç, canlı yayın açıp TikTok'a küfürler savurdu
16:56 Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangında kundaklama iddiası! Kaçarken vatandaşın kamerasına yakalandılar
16:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kerkük'teki olaylara ilişkin ilk sözler: Irak makamları, PKK mevcudiyetine son vermeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2023 19:54:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement