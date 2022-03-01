Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

01.03.2022 13:25
Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yla görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yla görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri öncesinde bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.


Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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GÜNDEM / 1 Mart 2022 GÜNDEM / 1 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kosova, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi - Son Dakika


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