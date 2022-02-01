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Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması - Son Dakika

Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması

01.02.2022 12:26

Son dakika haberine göre Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında;

Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılında; 22 ton 234 kilogram eroin bu cumhuriyet tarihinin rekorudur, 2 ton 841 kilogram kokain buda rekordur, 5 ton 518 kilogram metamfetamin buda cumhuriyet tarihinin rekorudur, 8 milyon 454 bin 308 adet sentetik ecza buda rekordur, 70 milyon kök kenevir yakaladık" dedi.

Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması
Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması
Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması

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Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Bakan Soylu'dan rekor uyuşturucu madde yakalama açıklaması - Son Dakika
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