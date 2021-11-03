Son dakika politika: Bakan Varank: "Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" - Son Dakika

Bakan Varank: "Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak"

"(VLP aşısı) Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığındaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz"

"Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Kampüs, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz belgelendirme modelleriyle 6 bin 80 firma, kurum ve kuruluşu belgelendirdik"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili, "Hedeflendiği şekilde ilk araç 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşüldü. Komisyona sunum yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21'lik büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında ikinci olduğunu hatırlatarak, "Bu başarının arkasındaki asıl itici gücün güçlü sanayi alt yapımız olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Sanayi üretimimiz 2020 yılının ikinci yarısından itibaren yükselerek devam ediyor. Pandeminin başından bu yana imalat sektörlerindeki kayıtlı istihdamın 675 bin kişi artarak 4 milyon 700 bini geçmesi bunun en net göstergesi. Cesur sanayicilerimiz ve fedakar emekçilerimiz sayesinde ağustos ayı sanayi üretim endeksinde yıllıkta yüzde 13, aylıkta ise yüzde 5,4'lük bir artış söz konusu. 12 aylık ihracatımız ise ekim itibarıyla 215 milyar doları aştı" ifadelerini kullandı.

Varank, 85 milyonun ortak hayali olan Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin emin adımlarla yoluna devam etiğini belirterek, "Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yıl sonunda bu tutar 3,5 milyar lirayı bulacak. Hedeflendiği şekilde ilk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak. Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydettik. TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Ayrıca diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor. TOGG başta olmak üzere ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda çalışmalarımız hızlandı. Teknik standartları yayımladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık" diye konuştu.

Varank şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde yazılımdan tasarıma, otonom araçlardan bilgi ve iletişim teknolojilerine birçok alanda projeler devam ediyor. Buradaki başarılı modeli ülke geneline yaymanın ilk adımı olan Bilişim Vadisi İzmir'in temelini inşallah yıl bitmeden atacağız. Ayrıca KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları Ar-Ge ve yenilik odaklı destek programlarıyla işletmelerimizi daha fazla Ar-Ge yapmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55 milyar liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5'ten yüzde 1,09'a çıkarken, Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine yaklaştı. İnovasyona verdiğimiz önem sayesinde yerli patent sayılarında da kayda değer ilerlemeler elde ettik."

Yeri VLP Covid aşısı ve ilacı ile ilgili olarak da Varank, "Covid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığındaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün standardizasyon ve belgelendirme alanında güçlü bir marka olmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Varank, "TSE bu yıl 20 bin ürün, 4 bin yönetim sistemi, 30 bin hizmet yeri belgelendirmesi gerçekleştirdi. Ulaşım ve lojistik alanında 400 bin, muayene gözetim alanında 250 bin, deney ve kalibrasyon alanında da 100 bini aşkın belge ve rapor düzenledi. İthalat konusunda 45 bine yaklaşan denetim gerçekleştirirken, 30 bin kişinin teknik yetkinliğini belgelendirdi. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Kampüs, Güvenli Turizm ve Okulum Temiz belgelendirme modelleriyle 6 bin 80 firma, kurum ve kuruluşu belgelendirdik. Muayene-gözetim alanında elektrikli araç ekosistemine yönelik uluslararası gereklere uygun teknik çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında elektrikli araçlar ve elektrikli araç şarj sistemleri ile elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkında iki önemli standart yayımladık. Yine bu yıl ikinci el cep telefonu alım-satımlarında hayati öneme sahip Cep Telefonu Yenileme Merkezleri için ilk kez bir standart belirledik. Kullanılmış elektronik ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağlayacak bu standartla vatandaşlarımız ikinci el ürünlere güvenle erişebilecek. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız TSE'nin Ankara'daki yeni Kalite Kampüsü tamamlandığında dışa bağımlı olduğumuz test ve belgelendirme faaliyetlerini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirebileceğiz" şeklinde konuştu.