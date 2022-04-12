Son dakika politika: CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi - Son Dakika
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Son dakika politika: CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi

12.04.2022 11:08
Son dakika politika: CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi

Son dakika haberi... CHP, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi verdi.

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, ikramiyenin ödenmeye başlamasından bu yana sadece bir kez artırıldığı belirtildi.

Enflasyon artışı göz önüne alındığında ikramiyenin bu tutarda kalmasının sosyal devlet ilkesinin açık ihlali olduğu savunulan gerekçede, yaklaşık 500 bin emeklinin de 4 yıldır bayram ikramiyesi düzenlemesinden yararlanamadığı ifade edildi.

Teklifle, emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarının net asgari ücrete yükseltilmesi öngörülüyor.

Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklarca gelir ve aylık ödemesi yapılanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanabilmesi amaçlanıyor.

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Baba 9. Bölüm 2. Fragman Baba 9. Bölüm 2. Fragman

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Engin Özkoç, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: CHP'den emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için kanun teklifi - Son Dakika


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