Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt'i...
09.11.2021 17:55
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Margareta Cederfelt'i... - Son Dakika
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