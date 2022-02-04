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Son dakika politika: Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı Bakü'de başladı - Son Dakika

Son dakika politika: Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı Bakü'de başladı

04.02.2022 11:50
Son dakika politika: Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı Bakü'de başladı

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısına, Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birçok Avrupa Birliği yetkilisi katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısına, Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve birçok Avrupa Birliği yetkilisi katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı başladı. Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in temsil ettiği toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Türkmenistanlı yetkililer katıldı.

Toplantıda, British Petroleum, BOTAŞ, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor ve Lukoil enerji şirketleri, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi finans kuruluşları ve diğer kurumların temsilcileri de yer aldı.

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı kapsamında, "Güney Gaz Koridoru: Başarılar ve Beklentiler - Güney Gaz Koridorunun Batı Balkanlar da dahil olmak üzere Yeni Enerji Piyasalarına Genişletilmesi, "Enerji Geçişi - Hidrokarbon Yakıtlar ve Metan Emisyon Azaltma Önlemlerinden Karbon Nötrlüğüne: Yollar, Zorluklar, Grafikler" konularında genel oturum gerçekleştirilecek.

Ayrıca toplantının sonunda, 8'inci bakanlar toplantısının sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlenecek. - BAKÜ

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Azerbaycan, Türkiye, Enerji, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı Bakü'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 8'inci Bakanlar Toplantısı Bakü'de başladı - Son Dakika
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