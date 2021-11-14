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Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi - Son Dakika

Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi

14.11.2021 13:54
Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi

Son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla Sanayi İtfaiye Merkezi'ni Konya'ya kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla Sanayi İtfaiye Merkezi'ni Konya'ya kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Modeli Belediyecilik çalışmaları kapsamında önemli bir yatırımı daha şehre kazandırıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya genelinde yürüttükleri altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla şehrin marka değerini artırdıklarını ifade etti. Bu kapsamda Konya'nın üretim ve istihdam gücü olan sanayiler için büyük önem arz eden bir yatırımı daha hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, "Sanayi bölgelerimizde çıkabilecek olası yangınlara karşı hızlı ve etkin müdahale edebilmek için yeni bir itfaiye merkezi açıyoruz. Ankara yolu üzerinde bulunan Büsan Sanayi Sitesi'nde yapımına başladığımız Sanayi İtfaiye Merkezimiz; Allah korusun, olmasını hiç istemediğimiz yangınların büyümeden söndürülmesi için özel ekip ve ekipmanlarla hizmet verecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

6 bin metrekarelik alana inşa edilecek Konya Büyükşehir Belediyesi Sanayi İtfaiye Merkezi yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. - KONYA

Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi
Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi
Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Altay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika politika: Konya Büyükşehir'den Sanayi İtfaiye Merkezi - Son Dakika
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