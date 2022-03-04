Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (3) - Son Dakika
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Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (3)

04.03.2022 17:31
Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (3)

Son dakika haberi... 'ÜRETİCİNİN YANINDA YER ALACAĞIZ'Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÜRETİCİNİN YANINDA YER ALACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kirişci, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Burada önemli olan millete, sektöre hizmet. Tarım herhangi bir sektör değil ve ona bağlı olarak gıda herhangi bir sektör değil; stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez bir sektör. Bu vazgeçilmezliğini bizim unutmamamız lazım. Bu sektör önemli bir sektör. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz. Üreticinin yanında daha fazla yer alacağız" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Tarım ve gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz' Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'Tarım ve gıda konusundaki sıkıntıları başarılı bir şekilde yöneteceğiz' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: 'Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: 'Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları bu süre zarfında başarılı şeklide...

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Tarım, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı (3) - Son Dakika


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