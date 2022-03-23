Son dakika politika: Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Abe ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika politika: Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Abe ile görüştü

23.03.2022 07:10
Son dakika politika: Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Abe ile görüştü

Son dakika haberine göre Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmede Tayvan Lideri Ing-wen, Abe'ye Japonya'nın liderlik ettiği ticaret paktına Tayvan'ın da alınmasına destek bekledikleri mesajını iletti.

Tayvan Başkanlık Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, yapılan bu görüşmede Ing-wen'in Abe'ye Japonya'nın liderlik ettiği ticaret paktına Tayvan'ın da alınmasına destek bekledikleri mesajını ilettiğini belirten Başkanlık Sarayı, görüşmede Tayvan'ın Trans-Pasifik Birlikteliği için Kapsam ve Gelişim (CPTPP) Anlaşması'na yaptığı başvurunun değerlendirmesinin de yapıldığını kaydetti. Başkanlık Sarayı Sözcüsü Xavier Chang yaptığı açıklamada, Ing-wen ile Abe arasındaki 30 dakika süren görüşmede ayrıca korona virüs (Covid-19) salgını ve doğal afetlerle mücadele gibi konularında masaya yatırıldığını aktardı.

Tayvan Lideri Ing-wen Japonya'dan destek istedi

Başkanlık Sarayı, ikili görüşmenin konularından birinin de Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Sivil Havacılık organizasyonuna katılmasının önünün açılması olduğunu belirtti. Görüşme sırasında Ing-wen'in, Abe'ye Japonya'dan destek beklediklerini ilettiği ifade edildi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Abe, Tayvan boğazındaki statükonun korunmasına destek olduklarının altını çizerken, Çin ve Tayvan arasındaki politik duruma ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Öte yandan Tayvan'da yapılan bir ankette, Tayvanlıların yüzde 43,1'inin bir Çin saldırısı ihtimalinde Japonya'nın Tayvan'a yardım edeceğine inandığı ifade edildi. - TAİPEİ

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Japonya, Tayvan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Tayvan Lideri Tsai Ing-wen, Japonya'nın eski Başbakanı Abe ile görüştü - Son Dakika


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