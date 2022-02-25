Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması

25.02.2022 18:05
Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin, "Bir an evvel savaşın bitmesi, ateşkes ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmemesi temennimizdir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin, "Bir an evvel savaşın bitmesi, ateşkes ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmemesi temennimizdir." dedi.

Erbakan, Karaman'da partisinin Lütfi Elvan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Olağan Kongresi'nde, asgari ücret, memur ve işçilere verilen zamların, enflasyon karşısında eridiğini savundu.

Hükümetin milletin halinden anlamadığını öne süren Erbakan, "Millet, dondurucu soğukta, ucuz ayçiçek yağı ve halk ekmek kuyruğunda bekliyor. 'Gözlerimizin içine bakın' diyorlar ama asıl mesele yıllardır milletin gözünün içine bakmamaları." diye konuştu.

Erbakan, partisine gösterilen ilginin arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yapılacak ilk seçimde yeniden Milli Görüş milletin başına gelecek ve yüzleri güldürecek. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu haksız düzeni değiştireceğiz. Fakirden alıp zengine veren bu haksız düzeni ortadan kaldıracağız. Önce imtiyazlılar diyen anlayışı, önce millet, ezilenler ve mazlumlar anlayışıyla değiştireceğiz. Allah'ın izniyle paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlayacağız. Hazırız, yeni dönemde geçmişte olduğu gibi Yeniden Refah gelecek, zulüm bitecek. Yeniden Refah gelecek, yüzler gülecek."

Kongrenin ardından bir gazetecinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin sorusuna Erbakan, Rusya'nın elinde çok ciddi bir doğal gaz silahı olduğunu, bu kozu kullanmak isterse Avrupa Birliği'nin uzun süre dayanmasının mümkün olmayacağı yanıtını verdi.

Erbakan, Türkiye'nin, savaşın durması ve ateşkesin ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması için gerekli adımları atması gerektiğini belirterek, "Bir an evvel savaşın bitmesi, ateşkes ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne halel gelmemesi temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması
Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması
Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması
Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika politika: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karaman'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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