Son dakika... Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti

27.02.2022 00:04
Son dakika... Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti

Son dakika politika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, dünyanın her yerinde protesto edilmeye devam edilirken, Rusya'da düzenlenen protesto gösterisinde bugün 500 kişi daha gözaltına alındı. Bugünkü gözaltı sayısıyla beraber Rusya'da savaş karşıtı protestolarda toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti. Savaş karşıtı göstericilerin, başkent Moskova olmak üzere St. Petersburg, Ekaterinburg ve Krasnodar gibi önemli kentlerde sokaklara ve meydanlara çıkmasının ardından Rus polisi tarafından anında müdahale edildi. Hala devam eden gösterilerde polisin katı tutumu devam ederken olayların ilk gününde polise molotof kokteyli atan bir kadın ise cezaevine gönderildi.

Rusya'da insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütü OVD-Info, protestoların Rusya'nın 34 kentinde sürdüğünü ve bugün 467 kişinin gözaltına alındığını duyururken 3 gündür Rus polisin gözaltına aldığı kişi sayısını 3 bin 52 olarak belirtti. - KİEV

YORUMLAR
500
Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu

Ukrayna, Gözaltı, Savaş, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti - Son Dakika


Son Dakika
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
22:28 Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü bıraktığını açıkladı!
22:21 Aldatıldığını zanneden koca, eşini bıçaklayıp öldürmüştü! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
21:50 Milli futbolcumuz Enes Ünal vurdu ve gol oldu! La Liga'da 13 kez fileleri doldurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 00:14:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement