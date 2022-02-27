Son dakika... Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya'da düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısının 3 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, dünyanın her yerinde protesto edilmeye devam edilirken, Rusya'da düzenlenen protesto gösterisinde bugün 500 kişi daha gözaltına alındı. Bugünkü gözaltı sayısıyla beraber Rusya'da savaş karşıtı protestolarda toplam gözaltı sayısı 3 bini geçti. Savaş karşıtı göstericilerin, başkent Moskova olmak üzere St. Petersburg, Ekaterinburg ve Krasnodar gibi önemli kentlerde sokaklara ve meydanlara çıkmasının ardından Rus polisi tarafından anında müdahale edildi. Hala devam eden gösterilerde polisin katı tutumu devam ederken olayların ilk gününde polise molotof kokteyli atan bir kadın ise cezaevine gönderildi.

Rusya'da insan hakları ve ifade özgürlüğü konularında çalışan sivil toplum örgütü OVD-Info, protestoların Rusya'nın 34 kentinde sürdüğünü ve bugün 467 kişinin gözaltına alındığını duyururken 3 gündür Rus polisin gözaltına aldığı kişi sayısını 3 bin 52 olarak belirtti. - KİEV