Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama (2)

08.04.2022 05:25
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 'UZMANLIK EĞİTİMİNDE ADALET'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, "Uzmanlık eğitiminde adalet" diyerek özlük haklarındaki eşitsizliğin ortadan kalktığını belirtti.

'UZMANLIK EĞİTİMİNDE ADALET'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili yaptığı açıklamanın devamında, "Uzmanlık eğitiminde adalet" diyerek özlük haklarındaki eşitsizliğin ortadan kalktığını belirtti. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aynı sınavla Üniversite Hastaneleri veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan özlük hakkı eşitsizliklerini ortadan kaldıran düzenleme bu gece Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın, eğitimlerini tamamladıklarında, şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

ASİSTANLARDAN YÜKLENME VE KEFALET SENEDİ ALINMAYACAK

Bakan Koca, asistanların üniversite ve bakanlığa bağlı hastanelerde eşit haklara sahip olacağını aktararak, "Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır. Meclisimizde kabul edilen düzenlemeyle, halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de Bakanlığımıza hizmet yükümlülüğü sona ermektedir. Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/ çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır. Sebep ne olursa olsun, eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur" dedi.


YORUMLAR
500
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4) 'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4) AK Parti'li Yılmaz: 'Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir' AK Parti'li Yılmaz: 'Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir'

Fahrettin Koca, Üniversite, Adalet, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama (2) - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 05:34:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement