Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: "İnsanlık ölmemeli" - Son Dakika
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Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: "İnsanlık ölmemeli"

03.02.2022 11:51
Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: "İnsanlık ölmemeli"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden göçmenler ile ilgili, "İnsani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden göçmenler ile ilgili, "İnsani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak vefat eden göçmenler ile ilgili Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e seslendi. Bakan Koca, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Sn. Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, Sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Fahrettin Koca, Yunanistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: 'İnsanlık ölmemeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sağlık Bakanı Koca'dan Yunan mevkidaşı Plevris'e: "İnsanlık ölmemeli" - Son Dakika
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