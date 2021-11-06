Son dakika! Sivas'ta şehit ailelerinden Türkkan'a tepki - Son Dakika

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, "Bingöl ziyareti sırasında partisine tepkisini gösteren şehit yakınımıza ağza alınmayacak ve insanlık onuruna yakışmayacak şekilde ağır küfürler eden Lütfü Türkkan'ın bu davranışı reddediyoruz" dedi. Deveci, "Bir özürle geçiştirilmeyecek bu olay sonrası Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fatih Deveci, dernek binasında basın açıklamasında bulundu. Deveci, "Mikrofonlar karşısında vatan, birlik ve beraberlikten bahseden ancak Bingöl ziyareti sırasında partisine tepkisini gösteren şehit yakınımıza ağza alınmayacak ve insanlık onuruna yakışmayacak şekilde ağır küfürler eden Lütfü Türkkan'ın bu davranışı reddediyoruz. Hiç kimse şunu unutmasın ki şehit aileleri tüm siyasi partilerin üzerinde olup, şehitlerimizin bizlere emanetidir" dedi.

'SİZ KİMİN MİLLETVEKİLİSİNİZ?'Fatih Deveci, "Siz bir siyasi partinin temsilcisisiniz. Eleştirebilirsiniz, o acıyla insanlar size tepki gösterebilir ama bunların hiçbiri sizin şehit yakınına, arkadan koşarak sarılıp sakinleştiriyormuş gibi gösterip küfretmenizi gerektirmez. Tüm kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşen ve saldırgan tavrınıza şahit olduğumuz bu durum aklımıza şu soruyu getirdi. Siz kimin milletvekilisiniz? Genel Başkanınızın terör örgütüyle birlikte konumlandırdığı partinin mi? Çünkü bu millete vekillik yapan hiç kimse bir şehit yakınına böylesine davranamaz. Bu vatan, bu bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine hakaret etmek, kötü söz söylemek küstahlığını hiç kimse gösteremez" diye konuştu.'İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ'Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı istifaya davet eden Deveci, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer ferdi olarak vatan, bayrak ve bizler için en önemli değerimiz olan namusumuz için her zaman şehit olmaya hazırız. Şehit ailemize küfreden, hakaret eden ve hatta darbeden eden kişi ve kişiler hakkında yüce Türk yargısının gereğini yapacağından hiç şüphemiz yoktur. Lütfü Türkkan'ı bu hareketi ve hakaretinden dolayı kınıyoruz. Bir özürle geçiştirilmeyecek bu olay sonrası Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz. Bir kere daha bilinmesini isteriz ki başta konunun muhatabı şehit ailemiz olmak üzere tüm şehit ailelerimizin her zaman yanındayız."