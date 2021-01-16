Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı - Son Dakika

Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı

Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ\'a saldırıyı kınadı
Son Güncelleme: 16.01.2021 12:34

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem milletvekili Selçuk Özdağ ile gazeteciler Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop, Selçuk Özdağ'a saldırıyı kınadı - Son Dakika
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