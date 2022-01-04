KARAMOLLAOĞLU: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" dedi.KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun durumunun kamuoyuna açıklanmasının ardından, telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı (2) - Son Dakika