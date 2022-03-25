Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu Açıklaması

25.03.2022 15:16
Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu Açıklaması

Son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçe yapacaklarını belirterek, "Hiçbir kamu kurumu, bakanlık, belediye, gelirinden daha fazla gidere sahip olamayacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde denk bütçe yapacaklarını belirterek, "Hiçbir kamu kurumu, bakanlık, belediye, gelirinden daha fazla gidere sahip olamayacak." dedi.

Partisinin sandık baş müşahitleri toplantısına katılmak üzere Iğdır'a gelen Erbakan, kent merkezi ve Tuzluca ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, daha sonra partisinin Iğdır İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, kentteki ziyaret ve toplantılarının olumlu geçtiğini kaydederek, "Iğdır'da hem Anadolu Buluşmaları programlarımız kapsamında esnaf ve halkımızla buluştuk hem de sandık baş müşahitleri toplantımızı gerçekleştirdik. Gayretli teşkilatlarımızın fedakar çalışmaları, davamızın bereketi, Allah'ın izni, yardımıyla ve milletimizin ferasetiyle inşallah Milli Görüş iktidara gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin iktidara gelmesiyle ciddi değişiklikler yapacaklarını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Biz gelir gelmez denk bütçe yapacağız, hiçbir kamu kurumu, bakanlık, belediye, gelirinden daha fazla gidere sahip olamayacak. Ne kadar bütçen varsa o kadar harcayacaksın, denk bütçe yapmak mecburiyetinde olacaksın, ilave borç yapmayacaksın. Arkasından kaynak paketlerimizle kaynak üreteceğiz. Bir senede, 15 adımda 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak bunun kitabını teknik ve bilimsel olarak ortaya koyduk, bu 150 milyar dolar kaynak bulunacak, bunların bulunmasıyla faiz giderlerinin düşürülmesi, israfın önlenmesi, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının bırakılması ve kaynak paketleri kitabıyla çok ciddi bir bolluk ve bereket dönemi başlayacak."

Partisinin iktidarında asgari ücrete, emekliye ve memura yüzde 100 maaş zammı yapacaklarını da söyleyen Erbakan, "Takip eden senelerde mutlaka gerçek enflasyonun 10 puan üzerinde maaş zamları yapılacak. Dar gelirli milyonlar açlıktan, fakirlikten kurtarılacak. Necmettin Erbakan Hoca'mızın ağır sanayi hamlesinden 45 sene sonra yeniden topyekün üretim, istihdam, ihracat ve teknoloji hamlesi başlatılacak. Bunun da kitabını yazdık, ortaya koyduk. Bu hamleyle 10 milyon işsizler ordumuza, 1,5 milyon üniversite diplomalı gencimize iş istihdamı imkanı oluşturulmuş olacak." diye konuştu.

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Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Iğdır, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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