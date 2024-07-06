Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Politika

Muhalefetin erken seçim baskısının arttığı şu günlerde İdeaPolitik Enstitü tarafından dikkat çeken bir araştırma yapıldı. 26 ili kapsayan araştırmada 1824 katılımcıyla "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre; şu an " Türkiye'nin en büyük partisi" kararsızlar olarak öne çıktı.

Araştırmaya göre bu pazar seçim olsa kararsızlar yüzde 25.5, boş oy kullanırım diyenler yüzde 6, fikir bildirmeyenler yüzde 5.6, oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ise yüzde 0.5 oldu. Buna karşılık CHP yüzde 21.6 ile birinci parti konumunda yer alırken, AK Parti yüzde 21'lik oranla hemen arkasından geliyor.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA

Kararsızlar, fikir belirtmeyenler ve oy kullanmayacaklarını söyleyenlerin oyu aritmetik dağıtıldığında ise CHP yüzde 35.2'lik oy oranına, AK Parti ise yüzde 34.3'e ulaşıyor. Üçüncü sırada yüzde 12.4 ile DEM Parti, dördüncü sırada yüzde 5.6 ile MHP, beşinci sırada yüzde 4.2 ile Yeniden Refah Partisi var. İYİ Parti ve Zafer Partisi ise sırasıyla yüzde 3.6 ve yüzde 3'lük oy oranıyla onları takip ediyor.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİ

Genel yaşam memnuniyeti anketinde ise katılımcıların Türkiye'de en çok ekonomik zorluklardan şikayetçi olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 66,7'si Türkiye'nin en büyük problemi olarak ekonomiyi gösterdi.