2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde anket şirketleri de art arda çalışmalar yapıyor. Son olarak ORC Araştırma, 1-5 Haziran tarihleri arasında 45 ilde 4 bin 620 kişi ile gerçekleştirdiği Siyasi Durum Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.
Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan çalışmada vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa olması halinde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu çalışmada AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 27.7, CHP'ye oy verenlerin yüzdesi ise 23,8 olarak ölçüldü.
Anketin en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş oldu. Yüzde 20,6 oy oranına ulaştığı belirtilen çalışma, İYİ Parti'nin ana muhalefet partisi CHP'yi geçmeye çok yakın olduğunu gösteriyor.
Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin aldıkları oy oranları şöyle:
Son Dakika › Politika › Son seçim anketinde büyük sürpriz! CHP'nin ana muhalefet koltuğunu kaybetmesine 3 puan kaldı - Son Dakika