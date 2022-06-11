Son seçim anketinde büyük sürpriz! CHP'nin ana muhalefet koltuğunu kaybetmesine 3 puan kaldı - Son Dakika
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Son seçim anketinde büyük sürpriz! CHP'nin ana muhalefet koltuğunu kaybetmesine 3 puan kaldı

11.06.2022 14:57
Son seçim anketinde büyük sürpriz! CHP'nin ana muhalefet koltuğunu kaybetmesine 3 puan kaldı

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden anket şirketi ORC, 45 ili kapsayan araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 27.7, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 20.6 olarak ölçüldü.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde anket şirketleri de art arda çalışmalar yapıyor. Son olarak ORC Araştırma, 1-5 Haziran tarihleri arasında 45 ilde 4 bin 620 kişi ile gerçekleştirdiği Siyasi Durum Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan çalışmada vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa olması halinde hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu çalışmada AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 27.7, CHP'ye oy verenlerin yüzdesi ise 23,8 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Anketin en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş oldu. Yüzde 20,6 oy oranına ulaştığı belirtilen çalışma, İYİ Parti'nin ana muhalefet partisi CHP'yi geçmeye çok yakın olduğunu gösteriyor.

Son seçim anketinde büyük sürpriz! CHP'nin ana muhalefet koltuğunu kaybetmesine 3 puan kaldı

Anketten çıkan sonuçlara göre partilerin aldıkları oy oranları şöyle:

  • % 27.7 AKP
  • % 23.8 CHP
  • % 20.6 İYİP
  • % 7.5HDP
  • % 7.1MHP
  • % 2.1GP
  • % 1.9DEVA
  • % 1.7SP
  • %1.7TDP
  • % 1.5 BBP
  • % 1.1MP
  • % 0.9 DİĞER
  • % 0.8 YRP
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SON DAKİKA: Son seçim anketinde büyük sürpriz! CHP'nin ana muhalefet koltuğunu kaybetmesine 3 puan kaldı - Son Dakika
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