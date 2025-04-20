Son seçim anketinde çarpıcı sonuç - Son Dakika
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Politika

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Muhalefetin erken seçim çağrıları devam ederken yapılan son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. 3 bin 290 katılımcıya "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 30,4 ile CHP birinci çıkarken onu yüzde 28 ile AK Parti takip etti.

20.04.2025 08:10
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ORC Araştırma, 14-17 Nisan tarihlerinde 28 ilde, 3 bin 290 katılımcıyla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma'nın düzenli olarak yaptığı ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şöyle:

CHP Yüzde 30,4

AK Parti Yüzde 28

MHP Yüzde 7,6

DEM Parti Yüzde 7,3

İYİ PARTİ Yüzde 5,1

ZAFER PARTİSİ Yüzde 4,7

YENİDEN REFAH PARTİSİ %3,9

GELECEK %2,8

A PARTİ Yüzde 2,7

BBP Yüzde 2,2

YMP Yüzde 1,7

TİP Yüzde 1,5

DİĞER Yüzde 2,1

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR İÇİN ANKET YAPILMIŞTI

ORC Araştırma 8-13 Nisan tarihleri arasında yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması'nı kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL'DA FARK 2.5 PUAN

İstanbul'da 2 bin 750 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 33,7 AKP diyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu.

ANKARA'DA FARK 4 PUANI ZORLADI

Ankara'da 2 bin 60 katılımcının yer aldığı araştırmada CHP diyenlerin oranı yüzde 34,1 olurken AKP diyenler oranı yüzde yüzde 30,4 oldu.

İZMİR'DE FARK 2'YE KATLANDI

İzmir'de ise bin 690 kişiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 43,5 olurken AKP diyenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu.

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AK Parti, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde çarpıcı sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (75)

  • sus ceo:
    Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 23 sene oldu, yüreğin varsa seçime gidin ulan. Emekli aç, asgari ücretliler aç, gençler yasal protesto hakkını kullandı diye cezaevinde, adaleti birisi kendi siyasi çıkarı için kullanıyor, eğitim, ekonomi, dış politika yerlerde sürünüyor. 23 senenin sonunda AKP' bin yarattığı Türkiye bu. 305 288 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp nasıl yüzde 28 yalan haber. yüzde 18 olamaz 273 265 Yanıtla
  • sus ceo:
    Emekli aç, asgari ücretliler aç, 23 senenin sonunda AKP' nin yarattığı Türkiye bu. 225 238 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    yalan tayyibin oyu ,%50 23 yıldır anket yapılıyor Tayyip hep geride çıkıyor seçim oluyor Tayyip yine birinci hayal alemindesiniz bu millet tayyibi asla birakmaz 241 191 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    mustafa sagdiç denen ekeman akpnin 28 olanina inanmiyırda chpnin hirsiz yolsuzluk hiç bir icrati olmayan partinin yüzde 31 olduguna inaniyor işte buda senin zihniyetin ayakkabi numaranla eşit oldugunu gösteriyor 222 193 Yanıtla
  • k K:
    Böyle haberlere, Ancak Saraya Kayıtsız şartsız BİAT edenler inanır. Enflasyon yükseliyor. Elektrik, Doğalgaz ve Akaryakıta sürekli zam geliyor. saray hanadani tarafında Milletin yûzde 70 i ekonimik ve adaletsizlik cehenemine mahkûm edilmişken Akpmhppkk nin oy oranı en fazla yüzde 20 olmalı. 174 168 Yanıtla
  • sus ceo:
    Asker katili Apo'dan medet umanların bu oy oranını alması mümkün değil. Saray anketi bu bence. 172 130 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    akp sana asla oy yok asla nedenmi 132 158 Yanıtla
  • sus ceo:
    Saraydakiler bile oy kullansa AKP ve MHP bu oyun yarısını bile alamaz. 127 154 Yanıtla
  • Halis demir:
    HIRSIZIN ARKASINDA DURULUYORSA BİZ DE YİĞİDİMİZİN YSNINDAYIZ HERZAMANKI GİBİ.R.T.E. 118 98 Yanıtla
  • k K:
    Rezerv dediği parada yabancı yatırımcının dolar koyup faizden para kazanması 10 ay sonra yabancı paramı çekiyorum dese 200 milyar dolar ödeyecek faizin ödene bilmesi için kendi halkına vergilerle zulüme dönüşen bir sistem başka türlü ödeyemez 111 87 Yanıtla
  • Halis demir:
    hırsız partisi caape bu oyu alması mümkün deyil her seçimde caape önde fakat nedense erdoğan cumhur başkanı 107 74 Yanıtla
  • Bahri Gün:
    Verilen sözler tutulmadığı sürece e ke pe ye oy yok... 64 89 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    128 milyar dolar çalanlar a oy yok ( Kılıçdaroğlu sadece 128 tesbit edebilmişti) 64 71 Yanıtla
  • sus ceo:
    Emekliyi açlık sınırının altında yaşatan AKP ve MHP ile bunlara oy veren seçmene hakkım haram zıkkım olsun. 59 66 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    MHP de Akp de bu oyları alamaz. nokta. akilvar mantık var kim neden nasıl oy versin. faiz ortada, asgari ücret emekli maaşı enflasyon eğitim sağlık ortada. PKK dan medet bekleyen ortda. daha nasıl olck 50 62 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    gönder artik şu suriyelileri yada sandikda gerekeni biz yapalim 62 42 Yanıtla
  • Kerem Oğuz:
    Sizi gi sizi ekonun saksacilari 51 41 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    SOL BEBELER AĞLAMIŞ HER ZAMAN Kİ GİBİ :)) REİSİN TEK KENDİ OYU EN AZ %35. AKP ÜYE SAYISINA BAKIN KAMİLLER 53 37 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Her iş biter, ama harmanı koca öküz döver. Yeter ki harman zamanı gelsin . 70 15 Yanıtla
  • Ömer Arslan:
    Enson seçimde millet iltifaki 0/0. 70 aliyordu hatırlagım kadarıyla 55 21 Yanıtla
  • sus ceo:
    Hangi MHP' liyi bulmuşlar da sormuşlar kime oy vereceğini, garibim MHP'liler Bahçeli'nin asker katili Apo'dan medet umarak meclise davet etmesinden dolayı sokağa çıkacak yüzleri yok. Allah'ım kimseye bu utancı yaşatmasın. 33 41 Yanıtla
  • buhaltii:
    yüzde 15 alır anca Akp yalan haber 35 38 Yanıtla
  • Faruk AK:
    CEO zaten bu reis bı sizi doyuramadı siz bu dünyaya gelirken aç geldiniz aç gideceniz ağzına güzel şey al lanlı manlı konuşma annen baban sana terbiye yerine ne verdi yoksa başkaları ters künde yapar ha REİS sizi 44 22 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Ülke de tarım / Hayvancılık/ saglık / eğitim /enflasyon // işsizlik / insanca yaşam koşulları / komşu ülkelerle ilişkiler her şey meydanda .....Kutsallarımız / Vatan /Bayrak /Din /asla hiç bir siyasi partinin tekelinde değildir. 43 21 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    bugüne kadaryapılan seçim anketlerinde hepı CHP birinci parti ????????????hiç ikinci parti olmadı ?????? paralı anket yaptırdılar belediyeleri batırdılar yediler bitirdiler artık yetmiyor bütçeye göz koydular uyan ey Türk gençliği mandacı zihniyet sizi asla ileri götüremez geri fites 40 24 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    reis mezara girse bu millet yine tayyibi seçer çünkü ülkeyi ondan başka yönetecek kimse yok 28 32 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Abbas yolcu inanıyorum zaten. Emekliler ve şehit aileleri yetecek o emekli düşmanını indirmeye, Rabimin izniyle... 32 24 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    o yuvarlak hesap 4000 kisi, din kulturu ogretmeni agirlikli olsa akp yuzde 70 ( 1800 atama onlarda 15000 icinde tarih ogretmeni atamasi 27) o 4000 kisinin agirligi asgari icretli ise akp yuzde 10 . kisacasi hic inanmadim omrumde bu anketlere. onlar esnaf.. bas parayi ol 1. parti.. 36 19 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    akp’nin taban dip oyu en az %36. bu zamana kadar bize bir anket yapan olmadı. kimlere yapıyorsunuz bu anketi ve nerde? 31 23 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Daha akp ye 0 cikiyorsa trollerini iyi besliyor daha demekki 27 24 Yanıtla
  • Alper Elma:
    yorumlarda AKP'ye kazanamacak oy yok diye algı yaratan saman yemiş çapulcular hepiniz seçim zamanı yine aglayacaksiniz, her seçim agladiniz, saman yedikce erken seçim diyorsunuz 29 21 Yanıtla
  • 032725:
    Akpkk ya Nahhhh oy var, 21 25 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Hırsızlık prim yapmış ya da yalan haber 22 19 Yanıtla
  • murat gmx:
    inanmadım böyle bişsy yok ben akpartili değilim ama buda yalan 23 18 Yanıtla
  • Miraç YILMAZ:
    Bu sonuçlara göre 0 hırsızlıktan yana, ben nediyordum deyip ne dediğini ne diyeceğini bilmeyenden yana dünyada ne olup bitiyor umrunda olmayandan yana. Zaten asparagas haber... 27 5 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu:
    Başka bir ülkede olsa CHP gibi kendi ülkesine hainlik eden yatırımlara karşı çıkan gaz aramaya petrol aramaya karşı çıkan savunma sanayine karşı çıkan bir zihniyet yüzde bir bile oy alamaz bizim ülkede yüzde 48 oy alıyor.bizim milletimizin nekadar ahlaksız nankör azgın okduğunun göstergesi. 20 11 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    akp ve ortagi mhp toplamda yuzde 35 oy aliyor yuzde 50 degismeli anayasa degismeli aksi takdirde akp bay bay olacak kendileri daha iyi biliyor 13 15 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    ŞU YALAN HABERE BAKIN YANDAŞLAR AKP NIN OYUNU NASILDA YÜKSEKTE TUTUYOR, KİM İMANIRKİ EKONOMİ BATMIŞ MİLLETİ SEFALETE AÇLIĞA MAHKUM EDEN EMEKLİYİ ASGARİ ÖCRETLİYİ EZEN KENDİ YANDAŞLARI DIŞINDA MİLLETİ EZEN YOKSULLAŞAN BU HALK ASLA AKP YE OY VERMEZ ANCA BUNA AK TROLLER İNANIR ONLARINDA ONLARDAN NEMALANDIĞINDAN DOLAYI AK TROLLER SAHNEYE ÇIKAR AKP DE OLAN YILSUZLUKLAR OKADAR VARKİ BİR GÖN KENDİLERİNDEN BİRİLERİNİ YARGILADIJLARINI GÖREBİLDİNİZMİ AKP TRILLERİ SİZİ CEVAP VERİN 9 19 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    Bu milleti 2 kişiyi seç diye mecbur bıraktınız. AKP ye asla oy vermem bu saatten sonra ama CHP ye oy vermek istemiyorum doğru adres bu da değil. ama diğerininde seçilme durumu söz konusu değil tamamen çıkmaz sokak 18 7 Yanıtla
  • Osman A:
    Anketlerle algıya devam.Tek yaptığınız bu...23 senedir hep bunu yaptınız,her yenilgiden sonra erken seçim safsasatı çıkardınız,ama sonuç ne çıktı gördünüz.Allah size ve hala sizin peşinizden gidenlere akıl versin. 19 4 Yanıtla
  • numan yildız:
    HER SEÇİMDE RESİ YERE YATIRIYOR AV KURUYORSNUZ BU DEVLETİ SİZE YAR ETEMYİZ BUNU KAFANIZA SOKN AKP 1 PARTİ OLACAK İNŞLLAH ÇÜNKKÜ KOMİNSTLERE EKO GİBİ HIRSZLARA YER YOK 16 7 Yanıtla
  • Enver Atabey:
    Aç tavuk kendini buğday ambarında götürmüş. her seçimde kazanıyor bu heykelciler 15 6 Yanıtla
  • 2129816:
    yorumlardaki beğeniler en güzel anket 16 5 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Gelecek ve bbp deki oylari da akp ye yazin yine akp birinci herkes o partilerin bu kadar oy alamayacagini biliyor sirf cehapeyi 1.gostermek icin yapilan zorlama anket 14 6 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    tencere tava yine aynı hava 13 6 Yanıtla
  • ahmet demir:
    yalannnn 12 4 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Hep yalan dolan, mümkün değil CHP önde olması . Allah muhafaza etsin, vatanın yok oluşu. Allah korusun. Ülkenin zararına olan her şeyin arkasındalar, vatan zarar gördükçe hoşlarına gidiyor. İktidar olurlarsa silah sanayini ABD ye vereceklermiş PESSSS. Birde Atatürkçüyüz geçinirler 9 4 Yanıtla
  • emre123456789:
    valla adamların belli oy kitlesi var kazanıyorlar o kadar insana yardım ediyorlar hayret kime sorsam oy vermiyir ama kazaniyir 10 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    At yalanı s hiyim inananı 9 2 Yanıtla
  • Mesut YILMAZ:
    Kendinizi kandırmayın, sokak röportajlarında ağlayan emeklileri görüyoruz, 16 milyon emekliden 3milyonu kemikleşmiş akepe li olsa bile, diğerleri akepe yi yerle bir edecek. Sessiz öfke. bekleyin yalamalar. 5 6 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Yalan anket sonucu, chp imkansız bu oyu alması, 9 senedir terörsüz Türkiye bile yeter Ak Partinin 8 almasına chp en fazla o da sırf muhaliflik diye 7 3 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    PKKlilar çoğaldı yazık ölen lere 7 2 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    bitanesi yazmış Abbas yolcu diye en son bu sözü söyleyen Deniz Baykal kendi yolcu oldu daha kimleri yolcu etmediki Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu,Ali Babacan,kemal Kılıçdaroğlu,Meral Akşener,cem uzan,2002 yılından bu güne bir nesil gitti bir nesil geldi ama reis hala iktidarda bbutun dünya uzerimize geldi yinede birşey yapamadı adam derin devleti bitirdi orduyu emrine aldı başörtüsünü serbest bıraktı 100 yıldır çözülemeyen Kürt sorununu neredeyse bitirdi 4 2 Yanıtla
  • Yuksel Kalinci:
    Evet ya, her iki ayda bir hükümet değiştirin….. ! 3 2 Yanıtla
  • Yavuz Calap:
    bunca rezilliğe rağmen hala akp’ye oy verenin karakterine sokayı 1 2 Yanıtla
  • sus ceo:
    Faruk AK denen zat, annem bana üç kuruşluk menfaati için kendini satmamayı, yani geçmişte FETÖ'ye terörist diyordum, şimdi de terörist diyorum, geçmişte PKK'ya terörist diyordum, şimdi de terörist diyorum, geçmişte asker katili APO'ya katil diyordum, senin düşüncendekiler gibi İMRALI demiyorum. Yani bizler korkaklar ve mefaatçiler gibi güçten yana değil doğrudan yana olduk. Senin gibi BİR ÖYLE BİR BÖYLE OLMADIK. Sen kendi geçmişini bir sorgula bence, bir sıkıntı yaşadıysan söyle, hallederiz. 1 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Tüm fabrikaları satan kapatan ve halkı sefalete mahkum eden ampulün inanın oyu en fazla yüzde 5 o bile çok zor 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son seçim anketinde çarpıcı sonuç - Son Dakika
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