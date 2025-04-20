Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

ORC Araştırma, 14-17 Nisan tarihlerinde 28 ilde, 3 bin 290 katılımcıyla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma'nın düzenli olarak yaptığı ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları şöyle:

CHP Yüzde 30,4

AK Parti Yüzde 28

MHP Yüzde 7,6

DEM Parti Yüzde 7,3

İYİ PARTİ Yüzde 5,1

ZAFER PARTİSİ Yüzde 4,7

YENİDEN REFAH PARTİSİ %3,9

GELECEK %2,8

A PARTİ Yüzde 2,7

BBP Yüzde 2,2

YMP Yüzde 1,7

TİP Yüzde 1,5

DİĞER Yüzde 2,1

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR İÇİN ANKET YAPILMIŞTI

ORC Araştırma 8-13 Nisan tarihleri arasında yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması'nı kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL'DA FARK 2.5 PUAN

İstanbul'da 2 bin 750 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 33,7 AKP diyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu.

ANKARA'DA FARK 4 PUANI ZORLADI

Ankara'da 2 bin 60 katılımcının yer aldığı araştırmada CHP diyenlerin oranı yüzde 34,1 olurken AKP diyenler oranı yüzde yüzde 30,4 oldu.

İZMİR'DE FARK 2'YE KATLANDI

İzmir'de ise bin 690 kişiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 43,5 olurken AKP diyenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu.