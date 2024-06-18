Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3.5 ay geçti. Erken seçim iddialarının gündeme geldiği şu günlerde yapılan bir anketin sonuçları ise dikkat çekti. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunun yöneltildiği ORC'nin son anketinden yüzde 33,2 ile CHP birinci çıkarken onu yüzde 30,6 ile AK Parti takip etti. Anketten 3'üncü çıkan parti ise yüzde 10,9 ile MHP oldu.

18.06.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3.5 ay geçmesine rağmen erken seçim iddiaları gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı seçimlerin ardından yapılacak bir anketten çıkacak sonuçlar merak konusu olurken, ORC anket katılımcılarına "Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

ANKETE 6 BİNE YAKIN KİŞİ KATILDI

10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan anketten yüzde 33,2 ile CHP birinci çıkarken, AK Parti'nin yüzde 30,6 ile 2. sırada yer aldığı görüldü.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

İYİ PARTİ 6. SIRADA YER ALDI

Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından MHP ise ankette yüzde 10.9 ile 3. sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 9,7 ile 4. parti çıktığı ankette İYİ Parti'nin ise yüzde 4,2 ile 6. parti olduğu görüldü.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

AK Parti, MHP, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 15:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement