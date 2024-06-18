Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Politika

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 3.5 ay geçmesine rağmen erken seçim iddiaları gündemdeki yerini koruyor. CHP'nin yüzde 37.7 ile birinci parti çıktığı seçimlerin ardından yapılacak bir anketten çıkacak sonuçlar merak konusu olurken, ORC anket katılımcılarına "Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti.

ANKETE 6 BİNE YAKIN KİŞİ KATILDI

10-14 Haziran tarihinde 5 bin 620 kişi ile yüz yüze yapılan anketten yüzde 33,2 ile CHP birinci çıkarken, AK Parti'nin yüzde 30,6 ile 2. sırada yer aldığı görüldü.

İYİ PARTİ 6. SIRADA YER ALDI

Cumhur İttifakı'nın paydaşlarından MHP ise ankette yüzde 10.9 ile 3. sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 9,7 ile 4. parti çıktığı ankette İYİ Parti'nin ise yüzde 4,2 ile 6. parti olduğu görüldü.