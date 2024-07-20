İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı

Geniş Video İzle

Seçimlere henüz 4 yıl var ancak anket firmaları şimdiden vatandaşın nabzını tutarak siyasi tercihlerini ölçüyor. Asal Araştırma, yaptığı son çalışmada ''Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?'' diye sordu. Vatandaşın verdiği yanıtta CHP yüzde 33,2 ile birinci oldu. AK Parti ise1,7 puan fark geride kalarak yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti.

20.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye'nin birinci partisi konumuna yükselen CHP'nin bu başarısı genel seçim için yapılan kamuoyu yoklamalarına da yansıyor. Temmuz ayı anketinde CHP, iktidar partisi olan AK Partiyi 1,7 puan geçti.

26 İLDE GENEL SEÇİM ANKETİ

Çalışma, 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde yapıldı. 2 bin kişinin katıldığı ankette vatandaşa "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Son seçim anketinde iktidar ile muhalefet arasında 1.7 puanlık fark! CHP, birinci parti olmayı sürdürüyor

CHP VE AK PARTİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AK Parti 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti. MHP yüzde 9,5 ile üçüncü DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Partilerin oy dağılımı şu şekilde;

İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yunuss Bayern: Erken seçim şart 53 31 Yanıtla
    kuzeyli baba: neden erken seçime gerek varmı erken seçim vatana ihanettir her şey yolunda erken seçimlik bi durum yok ülkede 17 28 murat salih başçı: kuzeyli sen nerenin kuzeyindensin. muhtemelen aynı ülkede yaşamıyoruz. yolunda olan tek şey iktidar ve bir avuç yandaşı... 16 9
  • Tazmanya: akape bitti bitti net gidiyorlar 46 29 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Şuan Ak partiye tepkiliyim doğru, ama bu mualefetteki hiçbir partiyede oy atmayı düşünmüyorum. 32 31 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Her daim oylarımız MHP ye dir. Evvellallah şaşmaz 3 hilâl görünce mühür kendi gidiyor evet diyor yeminime kuran 12 35 Yanıtla
  • Yasin Tekin: iyi parti ve zafer partisine bu kadar oy çıkması beni biraz suphlendirdi. 27 11 Yanıtla
    Ferudun Ozmen: Ben hala AKP ye oy veririm diyenlere şaşıyorum pes gerçekten. 42 23 Yunuss Bayern: Yorumları dislike yapanlar akapelilerdir 8 5
  • Sefa Hisar: 31.5 oy kullananlar daha uyanmadınızmı bu neyin inadı kendini düşünmüyorsan gelecek neslini düşün ülke ortak kullanım ülkesi oldu. 20 13 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:24 Ali Koç’tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı Ali Koç'tan yaylım ateşi: Cumhurbaşkanımızın haberi olmadan gücünü kullanıp futbolu dizayn edenlerin sonuna az kaldı
09:01 LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım LC Waikiki çalışanı arkasında veda mektubu bırakarak intihar etti: Ciddi şekilde mobbinge maruz kaldım
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:15 Galatasaray’da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
09:46 Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti Sevgilisiyle babasının mezarına giden Serel Yereli, verdiği pozla tepki çekti
09:43 Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton’ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı
08:42 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor 1 ay önce evlenen futbolcu Çağlar Söyüncü baba oluyor
08:40 En-Nesyri geliyor mu Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco’ya En-Nesyri geliyor mu? Ali Koç: 48 saat verdim Mario Branco'ya
08:12 Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı Karabük merkezli suç örgütü çökertildi, 11 şüpheli yakalandı
08:05 Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma Elektrik akımı faciasında Daire Başkanından pes dedirten savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 12:02:20. #1.13#
SON DAKİKA: İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement