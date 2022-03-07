Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! MHP yükselişte, Millet İttifakı'nın oy oranları düşüyor - Son Dakika
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Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! MHP yükselişte, Millet İttifakı'nın oy oranları düşüyor

07.03.2022 22:07

PİAR Araştırma mart ayının seçim anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,7, CHP'nin yüzde 25,7, İYİ Parti'nin yüzde 11,2 oldu. Bu partileri yüzde 11,8'le HDP takip ederken MHP de yüzde 9,3 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı'nın oy oranı toplamda yüzde 42 olurken Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,5'e düştü.

PİAR Araştırma şirketi, mart ayında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, topladığı verileri derleyerek sonuçları resmi YouTube hesabından paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 42'Yİ GÖRDÜ

Buna göre; kararsızlar dağıtılmadan önce Cumhur İttifakı üyesi AK Parti'nin oy oranı yüzde 26,4 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 32,7 oldu. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 7,5 olurken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 9,3'e yükseldi. Böylece Cumhur İttifakı'nın iki ortağının toplam oy oranı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 33,9 oldu. İki partinin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı ise yüzde 42 seviyesine çıktı.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! MHP yükselişte, Millet İttifakı'nın oy oranları düşüyor
Kararsızlar dağıtılmadan önce

MİLLET İTTİFAKI 37'YE GERİLEDİ

Millet İttifakı'nın iki ortağından biri olan CHP, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 20,7 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bu oran yüzde 25,7'ye çıktı. İttifak'ın diğer ortağı İYİ Parti ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 9 alırken kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 11,2 oy toplayabildi. Böylece Millet İttifakı'nın iki ortağı kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 29,7 oy topladı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise bu oran yüzde 37,5 yükseldi.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! MHP yükselişte, Millet İttifakı'nın oy oranları düşüyor
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra

HDP BARAJI AŞTI

Araştırmada HDP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 9,6; kararsızlar dağıtıldıktan sonra 11,8 oldu.

DEVA YÜZDE 3'E YAKLAŞTI

Yeni kurulan partilerden olan Gelecek Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1,4 oy alırken Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 2,9 oy aldı. Muharrem İnce'nin partisi Memleket Partisi ise listeye giremedi. Saadet Partisi ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 1,5 oy almayı başarabildi.

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Son Dakika Politika Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! MHP yükselişte, Millet İttifakı'nın oy oranları düşüyor - Son Dakika


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