Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu - Son Dakika
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Politika

Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

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Muhalefetin erken seçim çağrılarının gölgesinde dikkat çeken bir seçim anketi yayınlandı. 26 şehirde 1390 katılımcıyla yapılan araştırmadan CHP yüzde 29,3 ile birinci parti çıkarken onu yüzde 28,9 ile AK Parti takip etti. DEM Parti ise barajı aşan partiler arasında oyunu artıran tek parti oldu.

10.03.2025 08:09
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Seçmenlere yöneltilen "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, siyaset sahnesinde önemli değişimlere işaret ediyor.

CHP BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre CHP, yüzde 29,3'lük oy oranıyla birinci parti oldu. Ancak bu oran, bir önceki ankete kıyasla yüzde 0,2'lik bir düşüş gösterdi.

AK Parti ise yüzde 28,9 ile ikinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bir önceki anket sonucunda yüzde 29,1 olan oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

DEM PARTİ OYUNU ARTIRAN TEK PARTİ

MHP'nin oy oranı yüzde 8,3 olarak ölçülürken, bir önceki ankette bu oran yüzde 8,6 seviyesindeydi. Öte yandan, DEM Parti ise barajı aşan partiler arasında oyunu artıran tek parti oldu. Partinin oy oranı yüzde 7,8'e yükselirken, önceki anket sonucuna göre 0,3 puanlık bir artış kaydedildi.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 5 ALMAYI BAŞARDI

Yüzde 7 seçim barajına en fazla yaklaşan parti, yüzde 5,0 oy oranıyla Zafer Partisi oldu. Onu yüzde 4,9 ile Yeniden Refah Partisi takip etti. İYİ Parti ise yüzde 4,5'lik oy oranıyla bu iki partinin hemen arkasında yer aldı.

Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 2,2 olurken, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,9'da kaldı. Yerli ve Milli Parti yüzde 1,6, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,5, Anahtar Parti yüzde 1,3 ve DEVA Partisi ise yüzde 1,2 oy oranına ulaştı. Diğer partileri tercih edenlerin oranı ise yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Anket sonuçları, seçimlerin kaderini belirleyecek kritik hamlenin, yükselişte olan partileri yanına çekmekten geçtiğini gösteriyor. Siyasi partilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    ekepe %14-15 52 19 Yanıtla
  • Trabzon:
    YA BU ŞİRKETLER SİYASİLERİ KANDIRMASIN LÜTFEN ADAM ÜÇ SENE ÖNCESİNDEN MEYDANLARA ÇIKIYOR 3 0 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    chpkk12.13 1 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    öffff kabak tadı verdiniz nerede yaptınız bu anketi kuzey ırakta mı. Bu haberi ciddiye alan var mı acaba. 1 0 Yanıtla
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