Son seçim anketinin sonuçları çok denge değiştirir! AK Parti ve Millet İttifakı'nın oyu çok çarpıcı - Son Dakika

Türkiye'de siyaset gündeminin hareketli bir hal almasının ardından anket sonuçları da her zamankinden daha fazla merak edilmeye başlandı. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, HALK TV ekranlarında, son anketlerinin sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile gerçekleştirildi. Buna göre, partilerin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE ÇIKTI

Selçuki, anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı'nın önünde. Yaklaşık 1, 1 buçuk, 2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ayda aynı sonuca ulaşmıştık."

AK PARTİ'NİN OYLARI CUMHUR İTTİFAKI'NA YETMEDİ

Ankette bir diğer dikkat çeken detay ise AK Parti ve MHP'nin oyları arasındaki fark oldu. Cumhur İttifakı'nda AK Parti yüzde 32 ile partiler arasında lider olurken, MHP'nin yüzde 7'de kalması, ittifakı Millet İttifakı'nın gerisine itti.