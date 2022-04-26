Son seçimi bilen ORC'nin anketinden sürpriz sonuçlar! İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son seçimi bilen ORC'nin anketinden sürpriz sonuçlar! İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu

26.04.2022 21:31

2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC'nin 4 bin 385 kişiyle yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28,1 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 7,8 oy aldı. CHP yüzde 24,3 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 17,3 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. Ankette Gelecek Partisi yüzde 2,3, DEVA Partisi yüzde 2,1 oy alırken HDP ise yüzde 8,5 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 35,9, Millet İttifakı yüzde 41,6 oy aldı.

ORC Araştırma, 17-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 41 ilde yapılan araştırmada toplam 4 bin 385 vatandaşla görüşüldü.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINI GÖRDÜ

Ankete göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 28,1 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 7,8 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 35,9 oldu.

İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK ÇIKIŞ

Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 24,3 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 17,3 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 41,6 oranında kaldı.

Son seçimi bilen ORC'nin anketinden sürpriz sonuçlar! İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu

DEVA VE GELECEK'TEN ATILIM

HDP yüzde 8,5 oyla planlanan yüzde 7'lik seçim barajını aşarken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 2,3 ve Gelecek Partisi yüzde 2,1 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,5'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1,3, BTP yüzde 1,2 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,9 oy topladı.

YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Seçim anketi, İYİ Parti, AK Parti, MHP, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçimi bilen ORC'nin anketinden sürpriz sonuçlar! İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
21:36 Mars'ta 94 dakika sürem derem meydana geldi! Uzay tarihine geçti
21:17 Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle evlendi!
21:08 Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 22:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son seçimi bilen ORC'nin anketinden sürpriz sonuçlar! İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement