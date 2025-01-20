Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
Özdağ hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk yorumu X hesabı üzerinden yaptı. Özdağ "Erdoğan'a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya'da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor.
Erdoğan ve ben Ankara'dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk'ten ve kurduğu Cumhuriyet'ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk'e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz" dedi.
Son Dakika › Politika › Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin - Son Dakika
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