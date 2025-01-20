Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin - Son Dakika
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Politika

Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin

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Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmadaki ifadeleri yüzünden hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret"ten soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan ilk açıklama geldi. Özdağ "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin" dedi.

20.01.2025 13:09  Güncelleme: 13:29
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Özdağ hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk yorumu X hesabı üzerinden yaptı. Özdağ "Erdoğan'a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya'da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor.

"BU KONUŞMAYI 1000 DEFA DAHA YAPMAYA HAZIRIM"

Erdoğan ve ben Ankara'dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk'ten ve kurduğu Cumhuriyet'ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk'e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz" dedi.

Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin
Soruşturma başlatılan Özdağ\'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Soruşturma başlatılan Özdağ'dan ilk açıklama: İster hapse atın, ister kurşuna dizin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Kemsl:
    Bu bunağı ortaya salmışlar ! kursuna değmez 30 42 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    senin için hiç birşeye gerek yok gereksiz işler bunlar 21 21 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    dokunulmazligi varya bol.keseden atiyor millet vekilligi dusurulsun ondan sonra bol keseden atmaya baslasin noluyor gorelim 16 20 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Haddini bileceksin Özdağ sevsende sevmesende ipe ipe saygı duyacaksın Şam babası değil cumhurbaşlanı sonuçta 16 14 Yanıtla
  • güneş güneş:
    PİLİN BİTMİŞ SEN ÖBÜR DÜNYALIK ADAMSIN, BU ÜLKEYE ZARAR VERMEDEN ÖBÜR DÜNYAYA GİTSEN COK İYİ OLUR 12 14 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    baskanım milyonlar seninle 11 13 Yanıtla
  • Koray:
    fakir edebiyatı yapma Zafer bek..senin daha altında saklandığın ne suçların ve ihanet girişimlerin var 12 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kime dava açılsa kahraman oluyor, çok garip bir durum. 8 12 Yanıtla
  • Fk:
    bu adam boş konuşan biri 0 0 Yanıtla
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