Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı

02.09.2022 15:14
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı

Twitter'da tek kelimeyle paylaşım yapma akımı başladı. CNN'in attığı tek kelimelik paylaşım viral olunca peş peşe paylaşımlar yağmaya başladı. "One Word Challenge" olarak isimlendirdi. Akım sonrası birçok ünlü isim paylaşım yaparken Zafer Partisi Ümit Genel Başkanı Özdağ da ''Türk Milleti'' paylaşımıyla gündem oldu.

Sosyal medya da her gün yeni bir akım başlıyor. Son olarak CNN tarafından dün paylaşılan 'breaking news' (son dakika haberler) viral oldu. Bu paylaşımın ardından diğer dünyaca ünlü şirketler de kendilerini anlatan tek kelimelik paylaşımlar yapmaya başladı.

''TÜRK MİLLETİ''

Türkiye'de akıma birçok ünlü isim katılırken siyasilerin paylaşımları da oldukça konuşuluyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımı ise sosyal medya da alay konusu oldu.

Ümit Özdağ'ın 'Türk Milleti' paylaşımına ''tek kelimelik dedik'' ''tek kelime yazacaksınız'' şeklinde tepkiler geldi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı
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Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı - Son Dakika
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