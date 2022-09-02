Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tek kelimelik paylaşım akımına çift kelime yazarak katıldı

Sosyal medya da her gün yeni bir akım başlıyor. Son olarak CNN tarafından dün paylaşılan 'breaking news' (son dakika haberler) viral oldu. Bu paylaşımın ardından diğer dünyaca ünlü şirketler de kendilerini anlatan tek kelimelik paylaşımlar yapmaya başladı.

''TÜRK MİLLETİ''

Türkiye'de akıma birçok ünlü isim katılırken siyasilerin paylaşımları da oldukça konuşuluyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımı ise sosyal medya da alay konusu oldu.

Ümit Özdağ'ın 'Türk Milleti' paylaşımına ''tek kelimelik dedik'' ''tek kelime yazacaksınız'' şeklinde tepkiler geldi.