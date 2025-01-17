Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır - Son Dakika
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Politika

Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

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Bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını duyuran eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teröristbaşı Öcalan ile ilgili sözleri büyük ses getirdi. Soylu medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştuğu toplantıda "Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır" ifadelerini kullandı.

17.01.2025 14:22
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

ÖCALAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dönem sonunda aktif siyaseti bırakacağına yönelik açıklamasıyla toplantıya damga vuran eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"PKK'YI APO KURMUŞTUR"

DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin devam edip etmediğine yönelik değerlendirmeleri sorulan Soylu, "PKK'yı 'Apo' kurmuştur, bütün canilikleri 'Apo' yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz" ifadelerini kullandı.

"DENEMESİ BEDAVA"

Soylu'nun "Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır" sözleri ise dikkat çekti.

Soylu: Apo\'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Süleyman Soylu, Politika, 3-sayfa, Ankara, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Necati Sarıdağ:
    Bakan iken yapsaydın.elini tutan mı vardi 323 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    en son 70 kişi kaldılar diye kendisi açıklamıştı. kendini yalanlıyor. gerçi bir onunla fotoğraf çekilmedi şu dünyada onunlada cekinsin tam olsun 262 7 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Apo kadar zarar verdin bu ülke yurttaşlarına.. Keşke sende kolayca halledebilseydin ... 186 14 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    hani ayakkabı numaralarını biliyordun 170 7 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    anlaşılan herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz, apo kim ki örgüt onu dinlesin? örgütün sahibi, destekçileri.. yani Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail v.s. apo'yu kim dinler.. 157 1 Yanıtla
  • Harun Eskitoros:
    yapsaydin ya 147 5 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    ayakkabı numarası ayakkabı kutusu derken devam ke 141 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Bence o hainin yanına seni koymak lazım.birlikte çözersiniz 141 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Süslü sülü Apoyla resim çekilsin örgüt dağilir 122 12 Yanıtla
  • Volkan Ataş:
    Bide seni yaninina koysalar tadında yenilmez silo 130 2 Yanıtla
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