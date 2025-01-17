Soylu: Apo\'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Politika

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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

ÖCALAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Dönem sonunda aktif siyaseti bırakacağına yönelik açıklamasıyla toplantıya damga vuran eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri de büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"PKK'YI APO KURMUŞTUR"

DEM Parti'nin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin devam edip etmediğine yönelik değerlendirmeleri sorulan Soylu, "PKK'yı 'Apo' kurmuştur, bütün canilikleri 'Apo' yapmıştır. Kurucu aklının izni olmadan PKK'da hiç kimse bir adım atamaz" ifadelerini kullandı.

"DENEMESİ BEDAVA"

Soylu'nun "Denemesi bedava. Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır" sözleri ise dikkat çekti.