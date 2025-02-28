Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem - Son Dakika
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Politika

Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısının ardından açıklamada bulundu. Mesajına "Yolun açık olsun Türkiyem" ifadesiyle başlayan Soylu "Gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın yeni barış paradigmasıdır. Ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah" dedi.

28.02.2025 08:06
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DEM Parti heyetinin İmralı'da yaptığı görüşmenin ardından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan, örgüte silah bırakma çağrısında bulunarak, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA SOYLU'DAN

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısının ardından eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yolun açık olsun Türkiye'm. Dünyada devlet adamı açısındankaht-ı rical var iken, tüm risklerialarak bir milletin kardeşliğini yeniden tesis eden liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin "terörsüz Türkiye" adımı ile bugün gelinen nokta bölgemizin ve dünyanın amasız fakatsız yeni barış paradigmasıdır.

"DÜNYAYA 'YENİ EKSEN' RUHUNU VERME ZAMANIDIR"

Zaman birbirimizden kuşkulanma zamanı değil; Terörsüz Türkiye ile; gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu "yeni eksen" ruhunu verme zamanıdır.

Dünyanın en güçlü ülkesi değiliz ama elimizdeki imkanlarla aklımızı güçlü kullanan, kendine güveni sağlam olan, akıl manivelasıyla büyük zorlukları kaldıran, Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan liderlerinin büyük tecrübesiyle "Güçlü Türkiye" fırsatını yakalayan ülkemiz Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır inşallah.

Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem
Soylu\'dan Öcalan\'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

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Son Dakika Politika Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Mutlu:
    Komediyi. İbretle seyrediyoruz. 9 4 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Bu adam hiç güven vermiyor zamanında reise etmediği hakaret kalmadı sonra bir anda bakan oldu. S.peker baya bi ayar verdi sonra bakanlık gitti Bi kayboluyor bi çıkıyor. Naaptıgıni Allah bilir 9 2 Yanıtla
  • R B:
    hani CHP şehit cenazelerine almayın diyordunuz ..ne oldu ?? 8 1 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    seçim için oy için koltuk için farketmez diyorsun yani bebek katillerine 0 0 Yanıtla
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