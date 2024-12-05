Soylu'dan suça karışmış kişilerle çektirdiği fotoğraflar için çok konuşulacak savunma - Son Dakika
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Politika

Soylu'dan suça karışmış kişilerle çektirdiği fotoğraflar için çok konuşulacak savunma

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu çok sayıda suça karışmış kişiyle fotoğraflarının ortaya çıkmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Soylu "İçişleri Bakanlığı fotoğraf makinesiyle 2 milyon fotoğraf çektirmişim. Bizim arkadaşlarımızın tahminlerine göre Türkiye'nin yedide biriyle fotoğraf çektirmişim. Bunların içerisinden suça bulaşmış olanlar olabilir" dedi.

05.12.2024 10:26
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14 Mayıs'ta yapılan genel seçimle birlikte bakanlık dönemi biten ve AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, Kabine'de birlikte görev yaptığı isimlerin çoğunluğunun aksine gündemde kalmaya devam ediyor.

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFLAR ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Son dönemde suça karışan çok sayıda kişiyle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkan ve art arda gündeme gelen kareler üzerinden ağır eleştirilerle karşılaşan Soylu, Gazete Duvar'a verdiği röportajda bu konuya da değindi.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK HAYATIN OLAĞAN AKIŞI İÇİNDE"

Son olarak polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin çocukluğunda kendisiyle çektirdiği fotoğraflar üzerinden eleştirilen Soylu "Sizinle ilgili fotoğraf konusu oldukça sık gündeme geliyor. Keşke bu kadar fotoğraf vermeseydim dediğiniz oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi; "O çocuk 13 yaşında çocukken benimle fotoğraf çekilmiş. Biz siyaset yapıyoruz, özellikle cep telefonları yaygınlaştıktan sonra fotoğraf çektirmek hayatın olağan akışının bir parçası oldu. Ben çok halkın içerisinde İçişleri Bakanlığı yaptım. Çünkü ben siyasetten geliyorum. Hatırlarsınız, Karlov suikastı oldu benim İçişleri Bakanlığı günlerimde. Ben Karlov suikastının yaşandığı olay yerine koşarak gittim. Bakanlıktan oraya koşarak gittim. Ve içeri girdim, daha çatışma sürüyordu. Ben bu işlerden çekinen bir adam değilim ki. Hiç çekinmedim hayatımda. Şimdi eğer bir hukuksuzluk içerisinde olursanız çekinirsiniz.

"BENİM ÖTEKİ DÜNYAMA KATKIDA BULUNUYORLAR"

Ben sadece İçişleri Bakanlığı fotoğraf makinesiyle 2 milyon fotoğraf çektirmişim. Bizim arkadaşlarımızın tahminlerine göre Türkiye'nin yedide biriyle fotoğraf çektirmişim. Bu kadar fotoğraf içerisinde işimi de yapmışım. Yani bana şunu söyleyemezler. Süleyman Soylu fotoğraf çektirdi, iş yapmadı. Bunların içerisinden suça bulaşmış olanlar olabilir. Benimle fotoğraf çekilmeleri onların hukuki süreçlerini engellemiş mi? Başına gelecekleri engellemiş mi? Bunun üzerinden spekülasyon üretmek elbette ki özellikle siyasetçilerin kendi ayaklarına sıkması anlamına gelir. Benim öteki dünyama katkıda bulunuyorlar. Allah razı olsun demek lazım."

Soylu\'dan suça karışmış kişilerle çektirdiği fotoğraflar için çok konuşulacak savunma

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Son Dakika Politika Soylu'dan suça karışmış kişilerle çektirdiği fotoğraflar için çok konuşulacak savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan Karakuş:
    Bunların eli başı sensin Türkiye’de en çok suç işlenen içişleri bakanlığı dönemi senin döneminde oldu uyuşturucu aldı başını gitti çeteciler mafya var ne kadar pis şeyler varsa senin döneminde oldu 78 22 Yanıtla
  • alaaittin ozgenel:
    Senin yatacak yerin yok 66 24 Yanıtla
  • Sk 06:
    süslüman sayende suç cenneti oldu ülke hainsin yargılanmalı 61 19 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Bu açıklama çok utanç verici.Hic utanmıyormusunuz? 49 17 Yanıtla
  • Uçan Adam:
    Benim neden bu kişilerle fotoğrafım yok???? O zaman her önümüze gelenle filmde çevirelim. Video çekelim Tik tok yapalım Sonra konulu kısa metrajlı filmlere konuk olalımmm Ohhhhh beee Ohhhhhhhhhhhhh 27 17 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Ben seninle çektirmem 26 5 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    her kesin bir hobisi vardır. belki suçlular ile fotoğraf çektirmek hobisi. 16 4 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    YA TABİ TABİ NE DEMEZSİN SEN YAP YAP PİSLİKLERİ BENİM GÜNAMI ALIYORLAR HER ŞEY ORTADA SEN MASALMI ANLATIYON MİLLETE 16 3 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    benim kendisiyle hiç fotoğrafım yok 11 2 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    senin dönemin de herkes mafya olmuş el vicdan bu ülkeyi ne hale çevirdiniz 9 0 Yanıtla
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