14 Mayıs'ta yapılan genel seçimle birlikte bakanlık dönemi biten ve AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, Kabine'de birlikte görev yaptığı isimlerin çoğunluğunun aksine gündemde kalmaya devam ediyor.
Bakanlığı döneminde gerek sosyal medyada gerekse katıldığı programlarda hakkındaki iddialara yanıt veren Soylu şimdilerde daha münzevi bir hayatı tercih ederken yaptığı yeni açıklamayla da büyük ses getirecek gibi.
Veda açıklaması yapan Soylu "Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim" ifadelerini kullanırken siyasette fikrine danışılması haricinde yer almayacağını belirtti.
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra yaşadığı süreçle ilgili kırgınlığı olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Soylu "Ben ilk kez bir görevden ayrılıyor değilim ki. Ben ilçe başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. İl başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkanlıktan ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkan yardımcılığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Siyasetin olağan halleridir bunlar. Öyle görmek lazım. Bir kırgınlık olarak görmemek lazım" dedi.
Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Soylu 5 yıl önce çocuklarıyla paylaştığı vasiyetine dair de "Bundan 5 yıl önce çocuklarıma bir şey söyledim. Olur da bana bir şey olur, soyadımız üzerinden size siyaset teklif ederler. İkiniz de siyasete girerseniz hakkım size helal değildir. Bu benim şahsi durumuma özel bir şeydir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim - Son Dakika
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