Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim - Son Dakika
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Politika

Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

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Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam eden Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu "Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim" açıklamasında bulundu. Kullandığı ifadeyle dikkat çeken Soylu siyasette fikrine danışılması haricinde yer almayacağını belirtti. 5 yıl önce çocuklarıyla paylaştığı vasiyetine dair de konuşan Soylu "Onlara 'Siyasete girerseniz hakkım size helal değildir' dedim" ifadelerini kullandı.

05.12.2024 07:43
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14 Mayıs'ta yapılan genel seçimle birlikte bakanlık dönemi biten ve AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, Kabine'de birlikte görev yaptığı isimlerin çoğunluğunun aksine gündemde kalmaya devam ediyor.

SOYLU'DAN SES GETİRECEK AÇIKLAMA

Bakanlığı döneminde gerek sosyal medyada gerekse katıldığı programlarda hakkındaki iddialara yanıt veren Soylu şimdilerde daha münzevi bir hayatı tercih ederken yaptığı yeni açıklamayla da büyük ses getirecek gibi.

"BU SON DÖNEMİM"

Veda açıklaması yapan Soylu "Devletime ve milletime hizmetimi yaptım. Bu son dönemim" ifadelerini kullanırken siyasette fikrine danışılması haricinde yer almayacağını belirtti.

"İLK KEZ BİR GÖREVDEN AYRILIYOR DEĞİLİM Kİ"

Bakanlıktan ayrıldıktan sonra yaşadığı süreçle ilgili kırgınlığı olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Soylu "Ben ilk kez bir görevden ayrılıyor değilim ki. Ben ilçe başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. İl başkanlığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkanlıktan ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Genel başkan yardımcılığından ayrıldım, aynı şeyi yaşadım. Siyasetin olağan halleridir bunlar. Öyle görmek lazım. Bir kırgınlık olarak görmemek lazım" dedi.

"SİYASETE GİRERSENİZ HAKKIM SİZE HELAL DEĞİL"

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Soylu 5 yıl önce çocuklarıyla paylaştığı vasiyetine dair de "Bundan 5 yıl önce çocuklarıma bir şey söyledim. Olur da bana bir şey olur, soyadımız üzerinden size siyaset teklif ederler. İkiniz de siyasete girerseniz hakkım size helal değildir. Bu benim şahsi durumuma özel bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Soylu\'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

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Son Dakika Politika Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Selami Karagülle:
    PKK NIN KÖKÜNÜ KAZIYAN ADAMI PKK LILARIN SEVMEMESİ GAYET NORMAL 24 66 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    esrar eroyin çetelerin adamı 48 16 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Hizmet derken anlamadık. Bari böyle açıklamalar yapma. 45 15 Yanıtla
  • Gürkan:
    Bence de gecikilmiş bir karar olmuş... 49 10 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ya birde böyle konuşuyorsunuz ya bitiyorum size. son dönemim diye diye ömrümüzü yediniz 23 6 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ülkede bir adam siz mi varsınız pırlanta gibi haram yemeyecek insanlar var gidinde yerinize yenileri gelsin. ama gitmezsiniz show bunlar 17 6 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    ülke mafya batagina donderdin masalllah şimdi bakan bile usandı mafyalardan 6 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bay bay sulo 6 4 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Hele şükür, kurtuluyoruz. 4 4 Yanıtla
  • Tuncay Sevim:
    mafya babaları sızın sayenizde hortladı böyle hesabını vermeden hayatına devam et bakalım yerin üstüde dünya size güzel elbette yerin altı var gerçek adaletin uygulandığı yer bakalım görecek mahkemeyi kübrada 0 0 Yanıtla
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