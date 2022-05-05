Soylu'nun "Operasyon çocuğu" dediği Ümit Özdağ meydan okudu: Yarın 11'de Bakanlığın önüne silahsız geleceğim - Son Dakika
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Soylu'nun "Operasyon çocuğu" dediği Ümit Özdağ meydan okudu: Yarın 11'de Bakanlığın önüne silahsız geleceğim

05.05.2022 19:19
Soylu'nun "Operasyon çocuğu" dediği Ümit Özdağ meydan okudu: Yarın 11'de Bakanlığın önüne silahsız geleceğim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Soros taktiği uyguluyor, operasyon çocuğu" dediği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yanıt geldi. Özdağ, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki Suriyeli tartışması büyüyor. Bakan Soylu, bugün katıldığı canlı yayında Özdağ hakkında, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Sormayın, burayı terk ederim "ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca Özdağ'a yönelik, "Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.

ÖZDAĞ'DAN SERT YANIT: SİLAHSIZ GELECEĞİM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Bakan Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek."

NELER YAŞANMIŞTI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün TGRT Haber'in konuğu oldu. Bakan Soylu program kapsamında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriyeli mülteciler hakkındaki sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ'ın ismini duyunca bir anda küplere dönen Soylu, "Hiç adam yerine koymam. Kabul etmem; bunun söylerseniz toplantıyı terk etmem. Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" dedi.

ÖZDAĞ FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ

Özdağ ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Soros' suçlamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi" ifadelerini kullandı.

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