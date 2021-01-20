Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir - Son Dakika

Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir

Sözcü Aksoy: Yunanistan\'ın İyon Denizi\'ndeki tasarrufu Ege\'yi etkilememektedir
Son Güncelleme: 20.01.2021 23:00

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarmaya yönelik tasarrufu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bu konudaki beyanlarını yazılı açıklama ile değerlendirdi. Aksoy, durumun Ege Denizi'ni etkilemeyeceğini belirterek, şu açıklamada bulundu:  "Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufu, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona ermekte ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilememektedir. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı-kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve çıkarları vardır. Bu denizde karasularının hem ülkemizin, hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz herkesin malumudur. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Nikos Dendias, Ege Denizi, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir - Son Dakika


Son Dakika
00:04 Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Beşiktaş maçındaki görüntüye şaştı kaldı: Çok az gördüm
23:37 Şenol Güneş, Trabzonspor hezimetini tek bir nedene bağladı: Yavaş oynadık
23:11 Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Musluklardan su yerine canlı canlı kurtçuk akıyor
23:00 Rosier boğazına yapışmıştı! İşte Bakasetas'ın boynunun son hali
22:39 Elon Musk'ın Starlink uyduları yine aynı şehrimizden geçti
22:33 Kocaeli'de kanser hastası kadın ile annesi 2 saat arayla hayatını kaybetti
22:22 Trabzon'da Şenol Güneş'e olay tezahürat! Sko 3-0 olunca tüm stadı inlettiler
22:21 Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programında neler var! Herkes, Elon Musk'la yapacağı görüşmeye kilitlendi
21:57 Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 00:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: Sözcü Aksoy: Yunanistan'ın İyon Denizi'ndeki tasarrufu Ege'yi etkilememektedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement