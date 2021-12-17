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Sözcü Bilgiç'ten ABD'ye 'rapor' tepkisi: Temelsiz ve kabul edilemez - Son Dakika

Sözcü Bilgiç'ten ABD'ye 'rapor' tepkisi: Temelsiz ve kabul edilemez

17.12.2021 14:08
Sözcü Bilgiç'ten ABD'ye 'rapor' tepkisi: Temelsiz ve kabul edilemez

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin, "Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Yılı Terörizm Raporu'na ilişkin, " Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Sözcü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Yılı Terörizm Raporu' hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, raporda, Türkiye'nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediğini belirtti. Raporun bu konuda eksik ve ön yargılı bir yaklaşımı yansıttığını vurgulayan Sözcü Bilgiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez. Raporun Suriye bölümünde, PKK iltisaklı grupların ülkemizin Suriye'deki öncelikli terörle mücadele kaygısı olduğunun belirtilmesi, bu gruplar ismen zikredilmese dahi, SDG/PYD/ YPG'nin PKK ile aynı olduğunun ikrarıdır. ABD'nin DEAŞ ile mücadele kisvesi altında destek verdiği sözde 'SDG'nin PKK'nın güdümünde olduğunu ABD'li muhataplarımız da gayet iyi bilmektedir. Bu nedenle, PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez. Diğer yandan, sözde 'SDG'nin YTS'leri Suriye'de gözetim altında tutmasına atıf yapılan bölümde, uluslararası basınca da belirtildiği üzere örgütün YTS'leri rüşvet karşılığında serbest bırakmasına değinilmemiş olmasını da örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası olarak değerlendiriyoruz."'MÜTTEFİKLİK İLİŞKİSİNİN RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTA'

Sözcü Bilgiç, raporda, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı meşru mücadelesinin, darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan ön yargıyla değerlendirildiğini belirterek, "FETÖ'nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD'den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, bu alanda Türkiye ile somut işbirliği yapmasıdır. Türkiye, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza etmektedir. Bunun dışında kalan tutum ve söylemler, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi çabaları ve müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi.


Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Sözcü, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Sözcü Bilgiç'ten ABD'ye 'rapor' tepkisi: Temelsiz ve kabul edilemez - Son Dakika


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