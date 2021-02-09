İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Bonne ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Bonne ile telefonda görüştü

İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Bonne ile telefonda görüştü

09.02.2021 16:48

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı.

Türkiye-Fransa ilişkilerinin kapsamlı şekilde konuşulduğu görüşmede, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişki modelinin yeniden tesis edilmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için stratejik bir akılla hareket edilmesi ve iş birliği alanlarına odaklanılması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Göç Anlaşması'nın yenilenmesi ve üzerinde çalışılan yeni yol haritası hazırlıklarının hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Libya'da 24 Aralık 2021'de ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görevde bulunacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirilerek siyasi sürecin başarıyla tamamlanması için meşru aktörlerin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi ve İdlib'te muhtemel bir mülteci dalgasının yol açacağı insani dramın önlenmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı iş birliği ve ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Bonne ile telefonda görüştü - Son Dakika


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