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SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri - Son Dakika

SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri

12.02.2022 16:48
SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı basın açıklamasında özellikle Maraş Caddesinde yapılan çalışmaların yersiz olduğunu ifade ederek Van Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yaptığı basın açıklamasında özellikle Maraş Caddesinde yapılan çalışmaların yersiz olduğunu ifade ederek Van Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı hizmet binasında gazetecilerle bir araya gelen İl Başkanı Özay İlhan, Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde yaptığı çalışmaları eleştirdi. Son yıllarda Maraş Caddesi üzerinde yapılan çalışmaların adeta bir yapboz çalışması haline getirildiğini dile getiren İlhan, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesine soruyoruz: Caddenin orta refüjün de ki çiçek saksıları niçin söküldü? Söküm işine ne kadar para harcandı? Saksıların yerine serme çim toprak getirildi ve serilen çim neden kaldırıldı? Serme ve sökme işlemlerine ne kadar para harcandı? Serme çim kaldırılarak neden beton karo döşendi? Kent neden bu denli betonlaştırıldı ve karo işlemine ne kadar para harcandı? Saksılar sökülüp çöpe atılırken, yerine basit, komik ve kent estetiğine uymayan mini saksılar için ne kadar para harcandı? Son olarak geçtiğimiz hafta içinde bir yıl önce kaldırılan saksıların yerine bu kez kent estetiğine uymayan basit, çürümeye müsait, mimari özelliği olmayan devasa metal saksılara neden karar verildi? Tüm bu işlerde çöpe giden paraların hesabını kim verecek?" dedi.

Açıklamalarında Van'da yapılan atamaları da eleştiren İlhan, "Van Büyükşehir Belediyesi'nin 3 bin 6OO ek göstergeli kadrolarına bir kurumdan geçiş yapan imtiyazlı kişilerde hangi kriterler arandı? Bu geçişlerin arkasında kim ya da kimler var? Van kamuoyunda Büyükşehir Belediyesinde ki atama ve görevlendirmelerin iktidar partisinin içinde ki siyasi dengelere göre yapıldığı iddiaları doğru mu? Belediyenin kalabalık yönetim kadrosu ve kenti tanımayan danışmanlarla beraber kaynakları çarçur edilmekte ve kentimiz kötü yönetilmektedir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak sorularımızın yetkili makamlarca ivedilikle cevaplanmasını bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

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Kahramanmaraş, Özay İlhan, Van, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika SP'den, kent merkezindeki çalışmalara eleştiri - Son Dakika


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