SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba - Son Dakika
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Politika

SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba

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Saadet Partili Bülent Kaya'nın Genel Kurul'da, "Çözüm Süreci'nin ihtimali bile sizi etkilemiş, olumlu anlamda." şeklindeki göndermesine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in verdiği esprili yanıt gülüşmelere neden oldu.

16.12.2024 18:35
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TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde ilginç anlar yaşandı. Saadet Partili Bülent Kaya, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e "çözüm süreci göndermesinde bulundu.

"BİZE GENELLİKLE CEZAEVİ YOLU GÖZÜKÜYOR"

Kaya, "Çözüm Süreci'nin ihtimali bile sizi etkilemiş, olumlu anlamda. Sırf barış için tabi" dedi. Önder ise, "Bu tür ihtimaller belirdiğinde bize genellikle cezaevi yolu gözüküyor, biz bunlarla etkilenecek insanlar değiliz" yanıtını verdi.

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Kaya ise, "Süreçlerde değil ama sonuçlarında öyle" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Önder, Kaya'ya "Anlamazlılığa geleyim yoksa çok üzülürüm bu ifadelere" şeklinde yanıt verdi. Kaya ise, sözlerini geri aldığını söyledi. O anlar Meclis'te gülüşmelere neden oldu.

SP\'li Kaya\'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder\'in yanıtı bomba

Sırrı Süreyya Önder, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika SP'li Kaya'nın 'Çözüm süreci' göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Çok komik ve tatlısınız 13 6 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Sayın vekillerin keyfi yerinde, barış içinde yaşıyorlar, millet neyin gazına gelip sokakları ateşe veriyorlar acaba? 17 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    10 liraya kebap, 5 liraya çorba yı bize de verseler bizde böyle gevrek gevrek güler dişlerimizi gösteririz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba - Son Dakika
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