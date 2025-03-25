AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane'de altı gündür devam eden protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle muhalefete sert eleştiriler yöneltti.
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Soylu, " Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz.
Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız - Son Dakika
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