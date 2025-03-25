Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız - Son Dakika
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Politika

Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane'deki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Soylu "Sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Bu sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" dedi.

25.03.2025 08:03  Güncelleme: 08:22
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Saraçhane'de altı gündür devam eden protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle muhalefete sert eleştiriler yöneltti.

"PROVOKATÖRLERE TALİMAT VERİYORSUNUZ"

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Soylu, " Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz.

"TÜM SÖZLERİ ÜZERİMİZE ALIRIZ"

Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız
Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız

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Son Dakika Politika Süleyman Soylu: Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Sk 06:
    yav he he süslüman senide biliyoruz boş beleş adam 404 167 Yanıtla
  • D Celik:
    Gençlerimize esrari veren bu degilmi 371 126 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Senin sıran gelecek rol kapma derdini anladık 337 129 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    buna soylu soyadını belki şekillenir diye vermişler özellikle seçilmiş ama yok pşt sysuz 238 93 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    konusmaya pudra sekerci sülo 236 78 Yanıtla
  • rambo kenan:
    süleyman hala kendini bakan sanıyorsun ??? senin devrin kapandı sayın yerli kaya var o koltukta artık haberın olsun 201 67 Yanıtla
  • caps lock:
    Bu ülke seni ve senin gibileri unutmayacak ! Tabiki yalan :) Balık hafızalı millet hemen unutulacaksın ve yaptıklarınız yanınıza kar kalacak. 173 56 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı şimdi burada bunları konuşuyor olmazdık. Mekanın Cennet olsun Muhsin Başkan. 213 9 Yanıtla
  • Fenasi_Kerim:
    sen direk al 165 48 Yanıtla
  • gunayusuf2808:
    aaaaa hâlâ kendini bakan sanıyor 173 38 Yanıtla
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