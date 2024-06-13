Süleyman Soylu\'dan Cumhur İttifakı\'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor

Politika

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi büyüğümüz MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyor. Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla; Selçukludur, Osmanlıdır… Türkiye Cumhuriyeti 'nin ta kendisidir. Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır. Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir. Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk'ün onurlu asrı olarak emanet edecektir. Allah bizimle beraberdir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aranın ardından ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek CHP lideri Özel ile görüşmüştü. Görüşme olumlu bir havada geçmiş ve iki lider kameralara poz vermişti. Görüşme sonrası siyaset kulislerinde "Cumhur İttifakı dağılıyor mu?" söylentileri gündeme gelmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi yaptığı yüzüklü "Allah bana yeter" paylaşımı dikkat çekmişti.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, görüşme sonrası ise imalı ittifak çıkışında bulunarak, "Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet MHP bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır. AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği MHP'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'ndan taviz, geri dönüş, yarı yolda bırakma, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz." demişti.